اقتصاد
21 كانون الأول 2022 - 12:42
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 35 مليون دولار بمعدل 31200 ليرة

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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 35 مليون دولار بمعدل 31200 ليرة
Lebanon News
 اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 35 مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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