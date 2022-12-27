اقتصاد
27 كانون الأول 2022 - 08:11
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وزارة الصناعة: طن الترابة بـ 3.510.000 ليرة

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وزارة الصناعة: طن الترابة بـ 3.510.000 ليرة
Lebanon News
أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 28/12/2022 ولغاية الثلاثاء 3/1/2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.      
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