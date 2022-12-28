كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

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أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 110,000,000$ مائة وعشرة ملايين دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وشدد على أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.