اقتصاد
29 كانون الأول 2022 - 04:40
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صلاح عسيران للـLBCI: الجزء الأكبر من الاقتصاد اللبناني أصبح في السوق السوداء

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صلاح عسيران للـLBCI: الجزء الأكبر من الاقتصاد اللبناني أصبح في السوق السوداء
Lebanon News
أوضح رئيس المجلس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران أن الجزء الأكبر من الاقتصاد اللبناني أصبح في السوق السوداء، ليس فقط بالصرف انما ايضا بعدم التصريح، بعدم دفع الجمارك وبالتهريب خروجا ودخولا.

ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "نظامنا السياسي اللبناني أصبح مولّدا للمشاكل ولا أحد يتحرك لإيجاد حلول"، لافتا الى أن الحلول مقدور عليها وموجودة وليست مستحيلة ولكن لا نية.
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وقال: "نحن كقطاع خاص وقعنا في مشكل مؤجل كبير وهو أن معظمنا يرفع الرواتب ما أمكن للموظفين من دون وضع حل لمشكلة نهاية الخدمة"، مشيرا الى أن نهاية الخدمة أصبحت متضخة بكشل غير طبيعي. 
 
 
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