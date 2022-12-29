اقتصاد
29 كانون الأول 2022 - 05:30
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رئيس جمعية شركات الضمان للـLBCI: نحن نقوم بكل التزاماتنا

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رئيس جمعية شركات الضمان للـLBCI: نحن نقوم بكل التزاماتنا
Lebanon News
أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا أنهم عندما بدأوا يتقاضون بالدولار أصبحوا يدفعون كل شيء بالدولار، مؤكدا انهم يقومون بكل التزاماتهم. 

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لم يعد بإمكاننا تقاضي الشيكات لأننا لا نستطيع صرفها".
 
وأضاف: "اذا كانت بوليصة المضمون بالفريش فسيأخذ حقه لآخر لحظة".
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