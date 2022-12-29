رئيس جمعية شركات الضمان للـLBCI: نحن نقوم بكل التزاماتنا

أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا أنهم عندما بدأوا يتقاضون بالدولار أصبحوا يدفعون كل شيء بالدولار، مؤكدا انهم يقومون بكل التزاماتهم.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لم يعد بإمكاننا تقاضي الشيكات لأننا لا نستطيع صرفها".
وأضاف: "اذا كانت بوليصة المضمون بالفريش فسيأخذ حقه لآخر لحظة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية