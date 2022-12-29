اصحاب محطات المحروقات: نتمنى من "المركزي" عدم العودة الى احتساب البنزين حسب "صيرفة" الاسبوع المقبل

تمنت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان من مصرف لبنان عدم العودة الى قرار احتساب البنزين حسب سعر منصة صيرفة في الاسبوع المقبل بدون وضع آلية تكون عملية وواضحة لتسليم المحطات دولار حسب سعر صيرفة.
وقالت في بيان: "عطفاً على قرار مصرف لبنان في الامس باحتساب البنزين حسب سعر صيرفة ما ادى الى عودة الطوابير على المحطات و بناءا على تعديل السعر اليوم وعودة الوزارة عن قرارها، نتمنى من مصرف لبنان عدم العودة الى هذا القرار في الاسبوع المقبل بدون وضع آلية تكون عملية وواضحة لتسليم المحطات دولار حسب سعر صيرفة والا سنعود لنفس التخبط الذي حصل بالأمس".
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