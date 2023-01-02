شارل الحاج لـ"عشرين 30": رجال الأعمال لا يشكلون خطرًا على السياسيين بل مصدر إستفادة

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اعتبر الاستشاري في الاستراتيجية والإدارة شارل الحاج ان "العيش خارج لبنان أصعب بكثير من العيش في لبنان وبالنسبة للبناني العلم هو جواز السفر الذي يأخذه إلى حيث يشاء".وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI " ابتداءً من 2023 سنرى أن بعض الشركات ستخسر الأموال، بسبب نقل الرواتب من الليرة إلى الدولار ولا تستطيع هذه الشركات أيضًا تسعير منتوجاتها في الدولار وهذا ما يسبب لها الضياع".واضاف " يجب أن نعمل على خطة طوارئ اقتصادية، يجب أيضًا ضمان فرص العمل مع السعي إلى زيادة هذه الفرص، كما تبسيط الإجراءات الإدارية ضروري من أجل تأسيس شركات جديدة ومن أجل التصدير".وتابع "هناك تشجيع معنوي لرجال الأعمال من عالم السياسة، ورجال الأعمال لا يشكلون خطرًا على السياسيين بل مصدر إستفادة".