سَليم إده لـ"عشرين 30": السفر إلى الخارج يفتح الآفاق

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LBCI News Lebanon

اعتبر الشريك المؤسس لشركة موركس للمعلوماتية ومدير فرعها اللبناني ومؤسس متحف "ميم" سَليم إده ان "السفر إلى الخارج يفتح الآفاق".

وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI "في مجال المعلوماتية يمكن تصدير الخدمات التي تأتي منه "من دون جميلة حدا"، وهذه الصناعات إذا طورناها، يستفيد منها لبنان وخاصةً في استقطاب العملة الصعبة".

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