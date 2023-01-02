فيليب جبر لـ"عشرين 30": لو لم أهاجر لم أكن لأنجح مثل اليوم

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رأى رئيس مجلس ادارة شركة ألماسة فيليب جبر ان "كثير من الشركات والمصانع أقفلت منذ 2018 ولكن هناك أيضًا شركات تأسست في لبنان كل شهر رغم غياب المصارف والاستقرار، ومن الاستراتيجيات الناجحة أن تشتري عندما يبيع الجميع "ومش على العالي"".وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة LBCI "لو لم أهاجر لم أكن لأنجح مثل اليوم، وفي الهجرة الكل يتساوى ولا امتيازات لأحد".واضاف "تكلفة المازوت في الصناعة أكثر بـ 6 مرّات وهذا ما يؤثر على نسبة الأرباح، ويجب أن نخفض هذه التكلفة إلى 4%".وتابع "يتم تمويل القطاع العام بأموال القطاع الخاص وهذا غير عادل ولا يجب أن يحدث، خاصةً أن نصف الموظفين في القطاع العام غير موجودين".