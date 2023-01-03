كركي: 600 مليار ليرة جديدة الى حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستوظف في مكانها الصحيح

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أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان، بأنه "بعد المساعي الحثيثة التي قام بها المدير العام للصندوق محمد كركي من أجل تأمين مصادر تمويل إضافية، وبعد مطالباته المتكررة للدولة اللبنانية من أجل دفع الديون المتوجبة عليها، أبدى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشكورا تجاوبا كبيرا في هذا الملف حيث أصدر قرارا قضى بموجبه رفد الصندوق بمبلغ 600 مليار ل.ل. إضافية دخلت الى حساباته قبل نهاية العام 2022 وبالتالي فإنها وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما تقوم وزارة المالية بتسديد حوالي 1225 مليار ل.ل. للصندوق خلال عام واحد".وفي هذه المناسبة، تقدم المدير العام بجزيل الشكر الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي على جهودهم من أجل اتمام مسار إعطاء الصندوق حقوقه المالية والتي بلغت قيمة المبالغ المدفوعة 1225 مليار ل.ل. حتى اليوم، آملا أن تستكمل هذه الخطوات بمثيلاتها ويتم تسديد كامل الديون المقدرة قيمتها بـ5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021.وفي الختام، وعد كركي المضمونين أن هذه الأموال سوف توظف في مكانها الصحيح من أجل تحسين وزيادة التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية.