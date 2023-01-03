اقتصاد
03 كانون الثاني 2023 - 08:42
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قرار إعتماد صيرفة على الـ38 الفاً دخل حيز التنفيذ.. فكيف كانت حركة المصارف اليوم؟

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Lebanon News
دخل قرار مصرف لبنان الاخير حيز التنفيذ اليوم والقاضي بإعتماد صيرفة لدى كل المصارف على سعر 38 الفاً. 
 
وتفاوتت الحركة في المصارف حيث شهد بعضها حركة ًمن قبل مواطنين حملوا معهم أموالا ً بالليرة بكميات ٍ متفاوتة لتبديلها بالدولار ، وفي حين كان بعض المصارف يعِدُ المودعين بإعطائهم الدولارات غدا ً، طالبهم عدد ٌ آخر بالعودة بعد غد لتسلّم حصتهم من الدولار بدل الأموال التي أودعوها.
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وسُجِّلَ تراجع ٌفي سعر الدولار حيث بات يتراوح بين 41900 و42100. 
 
 
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