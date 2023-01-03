كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم بلغ /310,000,000/$ ثلاثمائة وعشرة ملايين دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وقال مصرف لبنان في بيان:" على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

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