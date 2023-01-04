اقتصاد
04 كانون الثاني 2023 - 15:15
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 290 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 290 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
Lebanon News
اعلن مصرف لبنان في بيان، ان حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 290 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة  Sayrafa وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
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