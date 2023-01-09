اقتصاد
09 كانون الثاني 2023 - 08:23
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بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول: لم نسلّم أن الودائع "طارت"... ولعدم التهويل على المواطن اللبناني

بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول: لم نسلّم أن الودائع "طارت"... Lebanon, news ,lbci ,أخبار المصارف, الودائع, الكابيتال كونترول,بو صعب,بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول: لم نسلّم أن الودائع "طارت"...
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Lebanon News
أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أنه من الواضح اليوم أن قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بالاعتبار سوى حقوق المودعين، مشيرا إلى أنهم لم يسلّموا أن الودائع "طارت".

وشدد بو صعب على أنه لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني، متوجها إلى الاخير بالقول:" لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان".
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وأوضح أنه ليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها، مؤكدا العمل لاستعادة الودائع.
 
 
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