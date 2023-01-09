لهذا السبب لم يصدر اليوم جدول أسعار جديد للمحروقات

ماذا كشفت معلومات الـLBCI؟

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LBCI News Lebanon

في ظل امتناع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار، توجه عدد من اصحاب المحطات الى المديرية العامة للنفط ، للمطالبة بصدور الجدول مع ارتفاع سعر صرف الدولار.



وبحسب معلومات الـLBCI، فإن عدم صدور الجدول يعود الى معلومات وصلت الى وزارة الطاقة والمياه بأن شركات محروقات بأسماء مختلفة، اشترت الدولار على سعر منصة صيرفة، فراسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتأكد قبل اصدار الجدول ورفع الأسعار على سعر دولار السوق، في حين أن البعض قد يكون اشترى الدولار على سعر صيرفة.

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