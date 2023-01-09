جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 32 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر المازوت 34 ألف ليرة وسعر الغاز 19000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:
-بنزين 95 أوكتان: 744000 ليرة لبنانية.
-بنزين 98 أوكتان: 764000 ليرة لبنانية.
-المازوت: 826000 ليرة لبنانية.
-الغاز: 470000 ليرة لبنانية.
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