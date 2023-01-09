اقتصاد
09 كانون الثاني 2023 - 09:33
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جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار

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جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
Lebanon News
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة لبنانية كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 32 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر المازوت 34 ألف ليرة وسعر الغاز 19000 ليرة لبنانية.
  
وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:

-بنزين 95 أوكتان: 744000 ليرة لبنانية.
-بنزين 98 أوكتان: 764000 ليرة لبنانية.
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-المازوت: 826000 ليرة لبنانية.
-الغاز: 470000 ليرة لبنانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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