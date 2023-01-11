بيان من وزارة المال بشأن ضريبة الأملاك المبنية

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LBCI News Lebanon

صدر عن وزارة المال بيان يتعلّق بإصدار بيانات القيم التأجيرية من وحدات التحقّق المختصة بضريبة الأملاك المبنية، جاء فيه الآتي:



حيث أن قانون الموازنة العامة للعام 2022 النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 تضمّن تعديلات عدة لمواد قانون ضريبة الأملاك المبنية، وحيث أن التعديلات القانونية تتطلب تعديلات ضرورية على أنظمة المعلوماتية في وزارة المالية، يجري العمل على تنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة، وحيث أنه تمّ التداول بتفسيرات وتأويلات لا صحة لها، فإن وزارة المالية تؤكد حرصها على إنجاز معاملات المواطنين فور إنجاز التعديلات كافة.

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