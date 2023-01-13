اقتصاد
13 كانون الثاني 2023 - 05:19
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ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟

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ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟
Lebanon News
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 21000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 15000 ليرة والغاز 14000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

- سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان: 824000 ليرة لبنانية. 
- سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان: 846000 ليرة لبنانية.
- سعر المازوت: 881000 ليرة لبنانية.
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- سعر قارورة الغاز: 521000 ليرة لبنانية.
 
 
 
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