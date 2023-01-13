اقتصاد
13 كانون الثاني 2023 - 12:04
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 42 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 42 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة
Lebanon News
 أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 42 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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