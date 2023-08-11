Saudi Ambassador discusses latest developments in the Lebanese economic landscape with BDL acting Governor Wassim Mansouri

سُعِدت بلقاء القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان الدكتور #وسيم_منصوري، بحثنا خلال اللقاء آخر المُستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية اقتصاديًا وماليًا، كما ناقشنا عددًا من القضايا ذات الإهتمام المُشترك. pic.twitter.com/1TQJ6n6l0m
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) August 11, 2023
سُعِدت بلقاء القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان الدكتور #وسيم_منصوري، بحثنا خلال اللقاء آخر المُستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية اقتصاديًا وماليًا، كما ناقشنا عددًا من القضايا ذات الإهتمام المُشترك. pic.twitter.com/1TQJ6n6l0m