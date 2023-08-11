Saudi Ambassador discusses latest developments in the Lebanese economic landscape with BDL acting Governor Wassim Mansouri

Lebanon Economy
2023-08-11 | 10:59
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Saudi Ambassador discusses latest developments in the Lebanese economic landscape with BDL acting Governor Wassim Mansouri
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Saudi Ambassador discusses latest developments in the Lebanese economic landscape with BDL acting Governor Wassim Mansouri

Saudi Ambassador Walid Bukhari met with the Acting Governor of the Banque du Liban (BDL), Wassim Mansouri.

The meetings' discussions revolved around the latest developments and updates unfolding within the Lebanese economic and financial landscape. 

Additionally, matters of mutual interest were deliberated upon.


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