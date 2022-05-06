اللبنانيون في الكويت ادلوا باصواتهم داخل السفارة اللبنانية.. كم بلغت نسبة المشاركة؟

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LBCI News Lebanon





تسجل 5760 ناخبا في الكويت من اصل 40 الف لبناني مقيم، وقد انطلقت عملية الاقتراع منذ ساعات الصباح الاولى في اجواء من الديمقراطية.

الناخبون اللبنانيون ادلوا باصواتهم داخل السفارة اللبنانية التي قسمت الى 14 قلما...