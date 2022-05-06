انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:16
06/05/2022 14:16:00
اللبنانيون في الكويت ادلوا باصواتهم داخل السفارة اللبنانية..
اللبنانيون في الكويت ادلوا باصواتهم داخل السفارة اللبنانية.. كم بلغت نسبة المشاركة؟
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LBCI News Lebanon
تسجل 5760 ناخبا في الكويت من اصل 40 الف لبناني مقيم، وقد انطلقت عملية الاقتراع منذ ساعات الصباح الاولى في اجواء من الديمقراطية.
الناخبون اللبنانيون ادلوا باصواتهم داخل السفارة اللبنانية التي قسمت الى 14 قلما...
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