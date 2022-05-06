انتخابات لبنان 2022 06 أيار 2022 - 15:46 06/05/2022 15:46:00 في دائرة بيروت الأولى... مغتربون توزعوا على 57 دولة حول العالم

في دائرة بيروت الأولى... مغتربون توزعوا على 57 دولة حول العالم

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LBCI News Lebanon

من لبنان إلى العالم، خرج لبنانيون بحثاً عن بلدٍ مضيف يجدون فيه استقراراً حُرموا منه في بلدهم.

في دائرة بيروت الأولى، مغتربون توزعوا على 57 دولة حول العالم تسجلوا للاقتراع في الدورة الحالية.. الإعلان

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