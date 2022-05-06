انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 15:46
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في دائرة بيروت الأولى... مغتربون توزعوا على 57 دولة حول العالم

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Lebanon News
 من لبنان إلى العالم، خرج لبنانيون بحثاً عن بلدٍ مضيف يجدون فيه استقراراً حُرموا منه في بلدهم.
في دائرة بيروت الأولى، مغتربون توزعوا على 57 دولة حول العالم تسجلوا للاقتراع في الدورة الحالية..
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