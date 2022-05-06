انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 14:19
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اللبنانيون المقيمون في مصر شاركوا في الاستحقاق الانتخابي...

اللبنانيون المقيمون في مصر شاركوا في الاستحقاق الانتخابي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,مصر,اللبنانيون المقيمون في مصر شاركوا في الاستحقاق الانتخابي...
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Lebanon News
أدلى اللبنانيون المقيمون في مصر بأصواتهم داخل السفارة اللبنانية في القاهرة وبلغت نسبة الاقتراع ٥٤٪ حتى الساعة.
 
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