انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:37
14/05/2022 14:37:00
الهدوء يسيطر على جزين قبيل ساعات من العاصفة الانتخابية
جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة..فكيف تبدو التحضيرات الانتخابية في هذه الدائرة؟
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LBCI News Lebanon
جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة. معارك المواقف هدأت فهل يسري الهدوء على التحضيرات في لحظاتها الاخيرة.
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انتخابات لبنان 2022
جزين وصيدا
قضاءان بدائرة واحدة..فكيف تبدو التحضيرات الانتخابية في هذه الدائرة؟
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