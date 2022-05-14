انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:37
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الهدوء يسيطر على جزين قبيل ساعات من العاصفة الانتخابية

جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة..فكيف تبدو التحضيرات الانتخابية في هذه الدائرة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضاءان بدائرة واحدة..فكيف تبدو التحضيرات الانتخابية في هذه الدائرة؟,جزين وصيدا ,جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة..فكيف تبدو التحضيرات الانتخابية في هذه الدائرة؟
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Lebanon News
جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة. معارك المواقف هدأت فهل يسري الهدوء على التحضيرات في لحظاتها الاخيرة.
 
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