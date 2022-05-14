انتخابات لبنان 2022 14 أيار 2022 - 14:37 14/05/2022 14:37:00 الهدوء يسيطر على جزين قبيل ساعات من العاصفة الانتخابية

جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة..فكيف تبدو التحضيرات الانتخابية في هذه الدائرة؟

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LBCI News Lebanon

جزين وصيدا قضاءان بدائرة واحدة. معارك المواقف هدأت فهل يسري الهدوء على التحضيرات في لحظاتها الاخيرة. اليكم الصورة.. الإعلان

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