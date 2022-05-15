انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 04:33
15/05/2022 04:33:07
مواطنون في المتن يشتكون من اختفاء أسمائهم عن لوائح الشطب
مواطنون في المتن يشتكون من اختفاء أسمائهم عن لوائح الشطب
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LBCI News Lebanon
اشتكى بعض المواطنين في ساحل المتن من عدم انجاز الترتيبات الإدارية المطلوبة في ساحل المتن، حيث اختفت بعض الأسماء عن لوائح الشطب ووردت أسماء أخرى بشكل خاطئ، مما أدى إلى حرمان هؤلاء المواطنين من حقهم في الاقتراع، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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