انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 04:33
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مواطنون في المتن يشتكون من اختفاء أسمائهم عن لوائح الشطب

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مواطنون في المتن يشتكون من اختفاء أسمائهم عن لوائح الشطب
Lebanon News
اشتكى بعض المواطنين في ساحل المتن من عدم انجاز الترتيبات الإدارية المطلوبة في ساحل المتن، حيث اختفت بعض الأسماء عن لوائح الشطب ووردت أسماء أخرى بشكل خاطئ، مما أدى إلى حرمان هؤلاء المواطنين من حقهم في الاقتراع، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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