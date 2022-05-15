أمين الجميل أدلى بصوته: الحكومة قامت بواجبها وأجرت الإنتخابات

أمين الجميل أدلى بصوته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات,أمين الجميل,أمين الجميل أدلى بصوته

LBCI News Lebanon

أدلى الرئيس أمين الجميل بصوته في المدرسة الرسمية في بكفيا.



وقال: "الحكومة قامت بواجبها وأجرت الانتخابات وهذه خطوة أولى ونتمنى ان تكون الخطوات المقبلة على المستوى نفسه لمصلحة لبنان".