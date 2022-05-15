انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 04:31
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أمين الجميل أدلى بصوته: الحكومة قامت بواجبها وأجرت الإنتخابات

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أمين الجميل أدلى بصوته: الحكومة قامت بواجبها وأجرت الإنتخابات
Lebanon News
أدلى الرئيس أمين الجميل بصوته  في المدرسة الرسمية في بكفيا.

وقال: "الحكومة قامت بواجبها وأجرت الانتخابات وهذه خطوة أولى ونتمنى ان تكون الخطوات المقبلة على المستوى نفسه لمصلحة لبنان". 
 
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