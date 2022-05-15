بالفيديو والصور - ما هي الخروقات التي سجلتها لادي حتى الآن؟

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أناشيد وهتافات حزبية أمام مركز الاقتراع وداخله في مدرسة ليسيه عبد القادر في بيروت، ما أثّر على إقبال الناخبين للاقتراع في المركز.#انتخابات_٢٠٢٢#لأربع_سنين pic.twitter.com/k20RRdxKdE — LADE (@LADELEB) May 15, 2022

أعلنت "لادي" أنها سجلت "خرقاً متواصلاً" للصمت الانتخابي من قبل مرشحين وسياسيين، ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون.وأوردت الجمعية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من المخالفات وهي:- طرد مندوبو لائحة "الأمل والوفاء" مندوبي القوات اللبنانية خارج مركز الاقتراع في الكنيسة في البقاع على إثر خلاف- تدخل لعنصر قوى الأمن الداخلي في عملية الاقتراع في مزرعة سجد في الهرمل.- اشتكى رئيس القلم في غرفة رقم 1 قلم 72 في مدرسة راس النبع الثانية الرسمية بسبب تعرضه للتهديد والضغط من قبل حركة أمل.- أناشيد وهتافات حزبية أمام مركز الاقتراع وداخله في مدرسة ليسيه عبد القادر في بيروت، ما أثّر على إقبال الناخبين للاقتراع في المركز.وأشارت لادي الى أنها سحبت مراقبي لادي من الرمادية ومزرعة التوت بعد تعرّضهم للتهديد من مندوبين تابعين لحركة أمل وحزب الله. وقالت: يتكرر التعرّض لمراقبي لادي في بعض المناطق. تطالب الجمعية مجددًا وزارة الداخلية بحماية المراقبين/ات وتسهيل عملهم/ن.