في قب الياس: استخدام الهواتف للإنارة بسبب غياب التيار الكهربائي (فيديو)

في قب الياس: استخدام الهواتف للإنارة بسبب غياب التيار الكهربائي

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LBCI News Lebanon

استخدم المقترعون هواتفهم النقالة للإنارة في ثانوية قب الياس الرسمية بسبب غياب التيار الكهربائي عن مركز الاقتراع.



وقد أضاء الناخبون هواتفهم أثناء البحث عن اسمائهم في القوائم الانتخابية وأطلقوا صرخة للمطالبة بتزويد المراكز بالكهرباء.