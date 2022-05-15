انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 05:58
15/05/2022 05:58:00
في قب الياس: استخدام الهواتف للإنارة بسبب غياب التيار الكهربائي (فيديو)
في قب الياس: استخدام الهواتف للإنارة بسبب غياب التيار الكهربائي
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LBCI News Lebanon
استخدم المقترعون هواتفهم النقالة للإنارة في ثانوية قب الياس الرسمية بسبب غياب التيار الكهربائي عن مركز الاقتراع.
وقد أضاء الناخبون هواتفهم أثناء البحث عن اسمائهم في القوائم الانتخابية وأطلقوا صرخة للمطالبة بتزويد المراكز بالكهرباء.
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