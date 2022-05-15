انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 06:18
Back

ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت

ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخابات,ميشال معوض,ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت
episodes
ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت
Lebanon News
أدلى النائب المستقيل ميشال معوض بصوته في سراي زغرتا.

وأكّد معوض أن الجو ديمقراطي وهناك  كثافة في التصويت، واصفاً الأمر بالإجابي جداً.

وشدد على وجوب إبداء كل لبناني لرأيه مهما كان.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً