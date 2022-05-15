انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 06:18
15/05/2022 06:18:35
ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت
ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت
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LBCI News Lebanon
أدلى النائب المستقيل ميشال معوض بصوته في سراي زغرتا.
وأكّد معوض أن الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت، واصفاً الأمر بالإجابي جداً.
وشدد على وجوب إبداء كل لبناني لرأيه مهما كان.
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