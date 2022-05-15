ميشال معوض أدلى بصوته: الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت

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LBCI News Lebanon

أدلى النائب المستقيل ميشال معوض بصوته في سراي زغرتا.



وأكّد معوض أن الجو ديمقراطي وهناك كثافة في التصويت، واصفاً الأمر بالإجابي جداً.



وشدد على وجوب إبداء كل لبناني لرأيه مهما كان.