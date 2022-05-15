عبود جال ووفد الجامعة العربية في مراكز الاقتراع: الدولة نجحت حتى الآن في تأمين انتخابات نزيهة وشفافة

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جال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي وبعثة جامعة الدولة العربية المكلفة بمراقبة سير الانتخابات النيابية، ظهر اليوم في عدد من أقلام الاقتراع في مدينة بيروت، للاطلاع على سير العملية الانتخابية، حيث كان الانطلاق من مركز فوج اطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا.وبعد جولة الوفد على مركزي سلمى الصايغ واللعازارية في الاشرفيه، قال المحافظ عبود في التصريح: "لقد زرنا برفقة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له بعض مراكز الاقتراع في بيروت، خصوصا في منطقة الكرنتينا، واطلعنا على سير العملية الانتخابية التي تسير بسلاسة ووفقا لما هو مرسوم لها، وكانت الاجواء ايجابية وعملية تسير وفقا لما هو مقرر".وأضاف: "سألت عن المعدل الوسطي لحركة الاقتراع حتى الان، حيث تراوحت بين 15 و30 بالمئة، ومن المرجح أن ترتفع حتى المساء".وأعلن انه سيتفقد بعد الظهر مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الثانية، "ليطلع على سير العملية في ما اذا كانت تواجهها اي اشكالات لوجستية او تقنية، ونسبة المشاركة فيها".وقال: "انا أعتبر أن الدولة اللبنانية نجحت حتى الآن في تأمين انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة للجميع، مع أملنا بوصول اشخاص يستطيعون حمل المسؤولية الكبيرة التي تنتظرهم، ومهما تكن النتائج الى غد يوم آخر. وأشدد على جميع الذين سيكتب لهم الفوز أن يضعوا ايديهم بأيدي الخاسرين من أجل النهوض بهذا البلد الذي يحتاج الى جهود كبيرة واجماع وطني لنخرج من الازمة التي نتخبط بها".