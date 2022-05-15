سامي الجميل أدلى بصوته: على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي

سامي الجميل أدلى بصوته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصمت الانتخابي,سامي الجميل,سامي الجميل أدلى بصوته

LBCI News Lebanon

أدلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية المرشح عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل بصوته في ثانوية بكفيا الرسمية.



وغادر من دون الإدلاء بتصريح مكتفيا بالقول: "على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي".