انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 07:22
15/05/2022 07:22:11
سامي الجميل أدلى بصوته: على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي
سامي الجميل أدلى بصوته
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LBCI News Lebanon
أدلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية المرشح عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل بصوته في ثانوية بكفيا الرسمية.
وغادر من دون الإدلاء بتصريح مكتفيا بالقول: "على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي".
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