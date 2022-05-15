انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 07:22
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سامي الجميل أدلى بصوته: على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي

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سامي الجميل أدلى بصوته: على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي
Lebanon News
أدلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية المرشح عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل بصوته في ثانوية بكفيا الرسمية. 

وغادر من دون الإدلاء بتصريح مكتفيا بالقول: "على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي".
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