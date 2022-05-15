انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 09:59
15/05/2022 09:59:54
توضيح من "لادي": مسؤولون فقط عما يصدر عبر صفحاتنا على مواقع التواصل
توضيح من "لادي": مسؤولون فقط عما يصدر عبر صفحاتنا على مواقع التواصل
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LBCI News Lebanon
في ظل الأخبار المنتشرة التي تُنسب إلى "لادي"، أكدت الجمعية في بيان أنها مسؤولة فقط عما يصدر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصاريح متحدثيها المعتمدين مع وسائل الإعلام.
وجددت التأكيد أن أي معلومة تنسب إلى "لادي" عارية عن الصحة".
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