توضيح من "لادي": مسؤولون فقط عما يصدر عبر صفحاتنا على مواقع التواصل

في ظل الأخبار المنتشرة التي تُنسب إلى "لادي"، أكدت الجمعية في بيان أنها مسؤولة فقط عما يصدر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصاريح متحدثيها المعتمدين مع وسائل الإعلام.وجددت التأكيد أن أي معلومة تنسب إلى "لادي" عارية عن الصحة".