ميقاتي زار قصر العدل واطلع على بدء عمل لجان القيد الإبتدائية

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زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مساء اليوم وزارة العدل في بيروت، حيث استقبله وزير العدل القاضي هنري خوري، وجرى البحث في الإستعدادات القضائية لمواكبة فرز أصوات الإقتراع للإنتخابات النيابية وإعلان نتائجها.بعد ذلك، إنتقل الرئيس ميقاتي والوزير خوري إلى قصر العدل في بيروت، وكان في استقبالهما المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.وقد أطلع رئيس الحكومة على بدء عمل لجان القيد الإبتدائية في المرحلة الأخيرة من الإنتخابات النيابية.وفي ختام الزيارة، قال رئيس الحكومة: "أردنا أن يكون ختام هذا النهار مسكًا، ولذلك حضرنا إلى الحصن الأول للعدل في لبنان لتأكيد شكرنا للمواكبة القضائية لهذا النهار الإنتخابي الطويل. العدل أساس الملك بالتأكيد، ورغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل هو الذي يصوب الأمور ويصون الوطن."