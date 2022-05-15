انتخابات لبنان 2022 15 أيار 2022 - 15:05 15/05/2022 15:05:24 في دائرة جبل لبنان الرابعة... لائحة "التغيير" تتفوق على "التيار الوطني الحر وأرسلان"

في دائرة جبل لبنان الرابعة... لائحة "التغيير" تتفوق على "التيار الوطني الحر وأرسلان"

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LBCI News Lebanon

أفادت معلومات حصرية للـLBCI بأنه بعد فرز 10% تقريبًا من الصناديق في دائرة جبل لبنان الرابعة، حصلت لائحة الإشتراكي والقوات على 12221 صوتًا ولائحة التغيير على 5309 أصوات، وبذلك تكون تفوقت على لائحة التيار الوطني الحر وأرسلان التي نالت على 5146 صوتًا. الإعلان

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