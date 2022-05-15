الداخلية تنشر النسب النهائية للأصوات في الدوائر كافة بعد اغلاق صناديق الاقتراع

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وزعت وزارة الداخلية نسب الاقتراع بالدوائر الانتخابية الـ15 التي بلغت حتى الساعة السابعة مع اقفال باب الاقتراع، على النحو الآتي:- في بيروت الاولى: 28.5%- في بيروت الثانية: 38.33%-البقاع الاولى (زحلة): 43.02%- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 34.2%- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 48.9%- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 44.9% صيدا: 39.85%*الجنوب الثانية:- صور: 39.97%- قرى صيدا: 44.77%*الجنوب الثالثة:- بنت جبيل: 37.5%- مرجعيون وحاصبيا: 37.34%- النبطية: 50.95%- الشمال الاولى (عكار): 40.73%*الشمال الثانية:- المنية: 35.11%- الضنية: 35.8%- مدينة طرابلس: 28.22%*الشمال الثالثة:- الكورة: 35.03%- البترون: 47.12%- بشري: 35.36%- زغرتا: 36.16%*جبل لبنان الاولى:-جبيل: 55.4%-كسروان: 56.4%- جبل لبنان الثانية (المتن): 42.7%- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%*جبل لبنان الرابعة:-الشوف: 45.8%- عاليه: 43.44%وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة السابعة مع اقفال باب الاقتراع: 41.04%