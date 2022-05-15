الداخلية تنشر النسب النهائية للأصوات في الدوائر كافة بعد اغلاق صناديق الاقتراع

وزعت وزارة الداخلية نسب الاقتراع بالدوائر الانتخابية الـ15 التي بلغت حتى الساعة السابعة مع اقفال باب الاقتراع، على النحو الآتي:
- في بيروت الاولى: 28.5%
- في بيروت الثانية: 38.33%
-البقاع الاولى (زحلة): 43.02%
- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 34.2%
- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 48.9%
- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 44.9% صيدا: 39.85%
*الجنوب الثانية:
- صور: 39.97%
- قرى صيدا: 44.77%
*الجنوب الثالثة:
- بنت جبيل: 37.5%
- مرجعيون وحاصبيا: 37.34%
- النبطية: 50.95%
- الشمال الاولى (عكار): 40.73%
*الشمال الثانية:
- المنية: 35.11%
- الضنية: 35.8%
- مدينة طرابلس: 28.22%
*الشمال الثالثة:
- الكورة: 35.03%
- البترون: 47.12%
- بشري: 35.36%
- زغرتا: 36.16%
*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 55.4%
-كسروان: 56.4%
- جبل لبنان الثانية (المتن): 42.7%
- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%
*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 45.8%
- عاليه: 43.44%
وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة السابعة مع اقفال باب الاقتراع: 41.04%