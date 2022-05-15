باسيل: "القوات" هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد

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أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان "التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا وإسرائيل وحلفائها".وفي تصريح له، أكد أن "التمويل مصدره الاقليمي معروف وكانت هناك جولات لسفراء والثابت ان القوات هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد".وقال باسيل: "واضح انه يجب انتظار الارقام والنتائج قبل الحديث لكن الاكيد ان التيار خرج منتصرا من المعركة فهو سينال نوابا في كل لبنان والعدد نتركه للنتائج التي ستتظهر تباعا وفكرة الغاء التيار سقطت".