مقدمة النشرة المسائية 05-07-2017

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اذا كان ما يحكى عن ان حسم معركة جرد عرسال بات مسألة اسابيع, صحيحاً , وان السباق محموم بين المعركة و تسارع التفاوض على خروج النازحين من منطقة عرسال وجردها , فان ملف النزوح السوري في لبنان , سيصيب اكثر من جهة بشظاياه.أول المتضررين مجلس الوزراء الذي انقسم عاموديا بين 8 و 14 آذار . ومنعا لتشرذمه, خلص الى النأي بنفسه عن معالجة ما سماه المواضيع الخلافية, تماما كما نأت حكومة الرئيس ميقاتي بنفسها عن معالجة ملف النزوح في عام 2011.ثاني المتضررين , علاقة الامم المتحدة بالحكومة , ولعل ربط فيليب لزاريني نائبِ المنسق الخاص للمنظمة الدولية عودة النازحين السوريين بالاستقرار السياسي في سوريا, يستأهل اكثر من سؤال حكومي .ثالث المتضررين الجيش اللبناني , الذي هوجم بعدما اعلن وفاة اربعة موقوفين سوريين لديه نتيجة ما سماه ظروفاً مناخية.هذا الجيش المنوطة به حماية لبنان , لا سيما عبر استباق العمليات الارهابية , هو ايضا محط ثقة لا يجب ان تتزعزع لا محليا ولا دوليا , ولعل فتح تحقيق في مجريات وفاة السوريين الاربعة تقطع الطريق امام المشككين, علما ان مصادر عسكرية قالت لل LBCI ان الجيش مستعد للرد على استفسار اي جهة دولية تسأل عن هذا الموضوع.اما اكثر المتضررين, فهم من دون اي شك النازحون السوريون والمواطنون اللبنانيون , العالقون بين فكي النأي بالنفس والتخاذل الدولي من جهة , والضغوط الاقتصادية والخوف الديموغرافي من جهة اخرى .امام كل هذه الوقائع , هل يذهب المنقسمون على الاقل علنا واعلاميا نحو تسوية تشمل عرسال وجردَها وملف النزوح في لبنان , تسويةٍ تقي الجميع شر الاحتراق ؟ على الارجح الجواب نعم .