مقدمة النشرة المسائية 11-07-2017

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ضربة إستباقية جديدة للجيش اللبناني في عرسال حصيلتها مقتل إرهابيَيْن وحصاد وفير من المتفجِّرات... هذا التطور يفتح ملف النازحين على مصراعيه لجهة تغلغل الإرهابيين بينهم ما يُصعِّب إلى حدٍّ ما مهمة الجيش في ظروف طبيعية تكون أحيانًا غير مريحة وفي ظروف سياسية تحكمها أحيانًا المزايدات ، لكن مع تبلور الصورة ، خصوصًا بعد اللقاء الثلاثي بين رئيس الحكومة وقائد الجيش ، بحضور وزير الدفاع ، سيكون الوضع أفضل حالًا بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية ... هذا الملف ، وإنْ كان غير مدرَج على جدول الأعمال لجلسة مجلس الوزراء غدًا فإنه يُتوقَع ان يكون نجم المناقشات والمداولات ، ويُتوقَّع أن يُشكِّل مناسبة لتجديد إعطاء الغطاء السياسي والضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لتعقُّب الإرهاب...نجمٌ آخر سيكون على طاولة مجلس الوزراء غدًا أيضًا ، ويتمثَّل في البند اللغم الذي هو تعديل آلية التعيينات ، ومن شأن هذا البند أن يُفرِّغ ما في القلوب الملآنة ، فهل يكون هذا البند مناسبة لتعليق التعيينات او لتسريعها ؟ الأجندة الحكومية للأيام العشرة المقبلة تستدعي التزام الهدنة وعدم القيام بأي تصعيد خصوصًا ان الرئيس سعد الحريري سيكون في الأيام العشرة المقبلة في واشنطن ، ومن الحكمة تهدئة الأوضاع إلى أقصى حد ، لكن ضبط الوضع كليًا لن يكون سهل المنال مع كباش سلسلة الرتب والرواتب الذي يُتوقَّع أن يبدأ مع تحديد رئيس مجلس النواب موعد الجلسة العامة التي ستكون الاولى في العقد الاستثنائي .