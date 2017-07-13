مقدمة النشرة المسائية 13-07-2017

مجلس النواب على موعد مع متابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها

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LBCI News Lebanon



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الثلاثاء والأربعاء المقبلان ، مجلس النواب على موعد مع متابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها ... تذكَّروا " غلوبل داتا سرفيسز " وعدم تقاضي قيمة الغرامات من آيشتي على إشغال أملاك عمومية بحرية ، قبل الترخيص له بالإشغال . وهنا لا بد من التذكير ايضًا أن آيشتي هو العيِّنة الأحدث فلماذا لا يُفتَح الملف بكليَّته بدلُا من أخذ المخالفات بالمفرَّق ؟ ولماذا لا تُجبى الغرامات مع مفعول رجعي من كل المخالفين من دون استثناء ؟ الأرباح المفترضة أكثر بكثير من " فلس الأرملة " الذي تفتش عنه الحكومة . في وقت تفتِّش فيه الحكومة عن " فلس الأرملة " لسدِّ عجزٍ هنا وعوزٍ هناك ... وفي وقتٍ تُعقَد المؤتمرات والندوات الإقتصادية للخروج بورقة عمل لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ، يُمعِن وزراء ، وهَم جزء من السلطة التنفيذية ، في تسييل أرباح يُفتَرض أن تذهب إلى خزينة الدولة ، في اتجاه خزائن شركات خاصة ، أما لماذا فالعِلمُ عند وزير الإتصالات ، ربما ، والعِلمُ عند مستشاريه ، ومَن وراءهم ، بالتاكيد ... أيهما " أَبدى وأَجدى " أن تذهب أرباح تمديد الفايبر أوبتكس إلى خزينة الدولة أو إلى خزينة " غلوبل داتا سرفسيز " ؟ المنطق يقول إن خزينة الدولة هي الأحق ، لكن منطق وزير الإتصالات ومستشاريه يخالف هذا الامر ويَجْنَح في اتجاه تربيح الشركة الخاصة ، أما لماذا ؟ فالمعنى في قلب ... الخزينة ، إلا إذا اتخذ مجلس شورى الدولة القرار الشجاع وأعاد ما للخزينة للخزينة . ولا بد من إنعاش الذاكرة في مجال الإتصالات ، ففي السابق كانت المطالبات بأن تكون في عهدة الدولة : من وزارة الإتصالات إلى أوجيرو ، فلماذا انقلبت الاولوية اليوم " وماذا عدا مما بدا " ليكون الإصرار على التلزيم لشركات خاصة ؟الثلاثاء والأربعاء المقبلان ، مجلس النواب على موعد مع متابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها ... تذكَّروا " غلوبل داتا سرفيسز " وعدم تقاضي قيمة الغرامات من آيشتي على إشغال أملاك عمومية بحرية ، قبل الترخيص له بالإشغال . وهنا لا بد من التذكير ايضًا أن آيشتي هو العيِّنة الأحدث فلماذا لا يُفتَح الملف بكليَّته بدلُا من أخذ المخالفات بالمفرَّق ؟ ولماذا لا تُجبى الغرامات مع مفعول رجعي من كل المخالفين من دون استثناء ؟ الأرباح المفترضة أكثر بكثير من " فلس الأرملة " الذي تفتش عنه الحكومة .

اللاتوازن في هذا الملف ، يوازيه لاتوازن في ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية : رئيس الجامعة يحوز غطاءً من وزير التربية ، ومن أعلى ربما ، هذا الغطاء المضاعَف جعله يضرب عُرض الحائط بالإحتجاجات التي رافقت التعيينات في أحد فروع الجامعة في زحلة ، ويبدو أن الضوء الأخضر الذي جاءه من مكان ما كان أقوى من الخط الأحمر الذي جرى التلويح به ، فكان الضوء الأخضر على مستور القرار ، فيما الخط الأحمر على مستوى رفع عتب وتمثَّل بقليلٍ من الإحتجاجات .

أما ملف النازحين فلم يُسجَّل أي جديد في شأنه في ظل تحوُّله إلى مادة خلافية .



في غضون ذلك يُحضِّر رئيس الحكومة ملف محادثاته مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أواخر الاسبوع المقبل ، وفي هذا المجال ، علمت " ال بي سي آي " أن الرئيس ترامب سيُعبِّر امام الرئيس الحريري عن قلق واشنطن حيال النفوذ الإيراني في لبنان من خلال التقارب وحزب الله ، وسيطرح أسئلة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لئلا تخضع لحزب الله ، فيما سيجدد دعم بلاده للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني ومحاربة الإرهاب . الجانب الأميركي سيحث على إجراء الانتخابات النيابية وعدم تأجيلها لأن الأنتخابات هي أساس الديموقراطية .