مقدمة نشرة الاخبار
18 تموز 2017 - 12:53
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مقدمة النشرة المسائية 18-07-2017

الزيادة حقٌّ مقدس في ظل تآكل القيمة الشرائية لكن تأمين الإيرادات واجب مقدَّس Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلسلة الرتب ولارواتب,لبنان,الزيادة حقٌّ مقدس في ظل تآكل القيمة الشرائية لكن تأمين الإيرادات واجب مقدَّس
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نهارٌ طويل من الَضياع في مجلس النواب ... بلبلة ، صراخٌ ، تسريبٌ مجتزأ ، وكل ذلك تحت عنوان ٍ جذَّاب : سلسلة الرتب والرواتب ... النواب يريدون أن يقدِّموا شيئًا للمواطنين لأن الإنتخاباتِ على الأبواب بعدَ عشرة أشهر ، لكنَّ حساباتِ حقلِ الزيادات قد لا تُطابق بيدرَ الإيرادات ... مرَّ النهارُ من دون أن يستقرَ رقمُ كلفة السلسلة على رقم موحَّد ، إلى ان استقر في نهايةِ المطاف على 1242 مليار ليرة ... 
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وبعدَ الإقرار يكون التحدي الحقيقي في تأمين الإيرادات لهذا المبلغ الهائل ، فالأرقام هنا لم تعد وجهة نظر ، وما لم تكن الإيرادات مضمونة ، كما النفقات ، فقد يدخل البلد في نفق من تأمين الأموال الذي لن يكون إلا من خلال المزيد من الديون وسندات الخزينة . صحيح ان البنود الإصلاحية من شأنها ان تحقق جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات ، لكن هل هناك إدارة حقيقية وفاعلة قادرة على ضبط الوضع الإداري ومواكبة الإصلاحات الموعودة ؟ من دون طول تفكير نسارع إلى القول : الإدارة اللبنانية في حال اهتراء وهي غير قادرة على مواكبة عملية الإصلاح ، فعلى سبيل المثال لا الحصر : كيف بالإمكان زيادات ساعات العمل لموظفين لا يحضرون أصلًا ، وكيف يمكن زيادة الإنتاجية لموظفين غير منتجين اصلًا ؟ وكيف سيتم تطبيق وقف التوظيف لسنتين إذا كان هناك احتيالٌ على القانون لجهة اعتماد أسلوب التعاقد ثم تثبيت المتعاقدين ؟ وكيف سيتم تحسين الجبايات من الضريبة العقارية إذا كان الفساد ينخر في عظام بعض أمانات السجل العقاري ؟ 

الزيادة حقٌّ مقدس في ظل تآكل القيمة الشرائية لكن تأمين الإيرادات واجب مقدَّس ، والخشية كل الخشية أن تكون الدولة تعطي باليمين زيادات موعودة من أكثر من اربعة أعوام ، لتأخذ باليسار عبر زيادات في الأسعار تبدأ بالدكان تحت البيت ثم بالسوبر ماركت ثم بأي منتَج ، وإذا قالت الحكومة إن هذه الزيادات غير قانونية فهل لديها كفايةً من المراقبين لتحديد المخالفات ؟ 

هو التخبُّط بعينه ، والوضع النقدي في البلد بعد 18 تموز 2017 لن يكون كما كان عليه قبل 18 تموز 2017 إذ يُخشى ان تكون الزيادات قد تواكبت مع زيادة الأعباء . 
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