مقدمة النشرة المسائية 19-07-2017

هو ذاك الشاب السوري الذي ضربه خمسة ُ شبانٍ لبنانيين في رأس الدكوانة

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LBCI News Lebanon

قبل السلسلة والموازنة , وقبل الضرائب وجيوبِ الفقراء , قبل تلميع صورة السلطة وصراخ ِ المجتمع المدني , وقبل كلِ ذلك، نبحث عن انسانيتنا التي اختفت مع عُقلة .

اليوم , بحثنا عن عُقلة فلم نجده .



عقلة ,لمن لا يعرف ,هو ذاك الشاب السوري الذي ضربه خمسة ُ شبانٍ لبنانيين في رأس الدكوانة .

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بحثنا عن عقلة لنقول له, إننا مخجولون من كم العنصرية التي لا تشبهنا .



عذرا عقلة , وعذراً ايها اللبنانيون وايها السوريون , فبين " الغريزة الحيوانية " والانسانية, خيط ٌ رفيع , وما تعرض له عقلة , لا يمكنُ وصفه الا "بالغريزة الحيوانية " .

كمن يبحث عن الحرب ليحييَها , ننجر كلُنا خلفَ غرائزنا .



ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد افتراضيا , والواقعُ يرفع متاريسَ يومية بين اللبنانيين والنازحين السوريين .



لبنانيون ,بأغلبيتهم الساحقة, استضافوا النازحين من دون"ضربة كف " , ونازحون ,بأغلبيتهم الساحقة ,عملوا وتعلموا وتطببوا ايضا من دون " ضربة كف " , فما الذي تغير فجأة ؟



انه الحِقدُ الاعمى والخطاب الاحمق , الذي حول كلَّ السوريين الى ارهابيين و كل اللبنانيين الى عنصريين , وبين الاثنين يتسرب الموت الى يومياتنا , ولن يوقفَه الا ابعادُ المظلومية عن اللبنانيين والسوريين معا , فالمؤامرة تبدأ مثلما قال رئيس الجمهورية بالتحريض, وتنتهي بالاشتباك , فحذاري ...



حذاري , لاننا كمن يرقص على حافة هاوية فِقدان الانسانية , في بلد يجعلنا لاهثين وراء لُقمة عيشنا , تمنحنا سلطتُه سلسلة َ الرتب والرواتب لتستردها بالضرائب, فيما تتربع اكثرية ُ حكامنا على عروش الفساد والمساومات والصفقات .



مساوماتٌ تكشفت في مجلس النواب وسيدفع ثمنها المواطنون .....