مقدمة النشرة المسائية 23-07-2017

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وفي اليوم الثالث على الساعة الصفر لانطلاق العمليات، يمكن تسجيل المعطيات التالية عن سير المعارِك:سبعون في المئة من جرود عرسال بات في يد حزب الله ، فيما جبهة النصرة محاصرة في المناطق المتبقية، في ظل تنامي الحديث عن أن القوى المتبقية ستنسحب من جرود عرسال في اتجاه ادلب السورية.الجيش السوري وحزب الله يسيطران على جرود فليطة في القلمون الغربي, كاملةً ، بعدما استُردت من جبهة النصرة .هذه الصورة الميدانية من شأنها أن تُبدِّل في المعطيات السياسية ، فما بعد 21 تموز ، تاريخ ِ بدء العملية ، هو غير ما بعده ، ليبقى السؤال : كم تستغرق هذه العملية ؟المؤشرات الميدانية تدل على أن حزب الله دفع بفائض قوة إلى ارض المعركة، وهذا ما جعله يسيطر على سبعين في المئة من ميدان المعركة في ثلاثة أيام ، ما يدل على أنه يتحاشى الدخول في أي حرب استنزاف ، وسيعمل ما في وسعه لحسم المعركة في أسرع وقت ممكن...في المقلب الثاني ، شيَّعت عرسال المفاوض أحمد الفليطي ، فيما طالبت عائلته الدولة َ اللبنانية بتحقيقٍ شفاف لكشف حقيقة مَن استهدفه، على الرغم من ان البيان الذي صدر عقب استهدافه أشار إلى ان صاروخًا من النصرة أدى إلى إصابة سيارته رباعية الدفع.وإلى ان ينجلي غبار المعارك ، فإن عملية جرود عرسال ستفرض نفسها بندًا على محادثات الرئيس سعد الحريري في واشنطن, ولو من خارج جدول أعمال هذه المحادثات, خصوصًا ان واشنطن معنية مباشرة بما يجري في سوريا لجهة توزُّع القوى والسيطرة على الارض, ولاسيما في المناطق الحدودية لسوريا مع البلدان المحاذية لها .في مجال آخر ، ما زالت ارتدادات الجلسة النيابية العامة تتوالى ، وآخر تجلياتها ما جرى في وسط بيروت اليوم من إحتجاج ٍ رفضًا لضرائب تمويل سلسلة الرتب والرواتب, تحت شعار " سكوتنا ضريبة", فيما يتجه حزب الكتائب إلى الطعن بقرار الضرائب, في حال استطاع توفير تواقيع ِ عشرة نواب.