مقدمة النشرة المسائية 24-07-2017

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في اليوم الرابع الذي يمكن ان يكون الأخير بالنسبة إلى " جرود النصرة "... رفع حزب الله على راياته في المناطق التي سيطر عليها صور الشهداء من العسكريين اللبنانيين: علي السيد ، محمد حميه ، علي النزال ، عباس مدلج ، الذين جرى قتلهم على أيدي جبهة النصرة ... في هذه الخطوة التي تحمل دلالات كثيرة ، اراد حزب الله أن يقول أنه قضى على مجموعة إرهابية مارست الإعدام والذبح وأرسلت السيارات المفخخة وحاملي الأحزمة الناسفة إلى الداخل اللبناني ... لم يُقدِم حزب الله على هذه الخطوة المعبِّرة إلا بعدما تيقَّن أن مسألة سيطرته على " جرود النصرة " باتت في اليد وأن المعركة على مشارف نهايتها ، ليبقى السؤال : إذا كانت جرود النصرة قد انتهت في أربعة أيام ، فماذا عن جرود داعش ؟ وهل تكون المعركة مع هذا التنظيم استمرارية أوتوماتيكية بعد الانتهاء من النصرة ؟ ام ان هناك فسحة فاصلة بين المعركتين ؟ حزب الله لم يقدِّم حتى الساعة أي جواب عن المرحلة الثانية من المعركة ، ربما في انتظار الإنجاز الكلي للمرحلة الاولى ...بالتوازي ، ينعقد في واشنطن غدًا اللقاء المنتظر بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة سعد الحريري ... التطورات على الحدود اللبنانية - السورية وأوضاع المؤسسة العسكرية ، بعد هذه التطورات ، يُتوقّع ان تكون في صلب هذه المحادثات ... أما في بيروت فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع التطورات الميدانية من خلال ترؤسه اجتماعًا ضمَّ قائد الجيش وكبار الضباط من عملانيين ومخابرات ، وكان شرح على الخارطة حول مسار المعركة .في سياق آخر ، وقَّع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموارد المالية ، تمهيدًا لاستكمال التوقيعات ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا ، ولكن هل يدخل عليه أي طارئ كأن تسبقه الموازنة العامة للعام 2017 ؟