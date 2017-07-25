مقدمة النشرة المسائية 25-07-2017

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في اليوم الخامس على معارك جرود عرسال بدأت تتبلور جملة ٌ من المعطيات الميدانية والسياسية ... في أبرز التطورات الميدانية أنَّ مسلحي النصرة تراجعوا حتى المربَّع الأخير بين وادي حميد ومدينة الملاهي ، وباتوا بين فكَّي كماشة : الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة ثانية ... اضافة الى واقع تطويقهم من جهة ثالثة من قبل تنظيم داعش .لكنَّ الصعوبة العسكرية تكمن في أن هؤلاء المسلحين باتوا في بحر من المدنيين بحيث تبدو معركةُ الحسم صعبة ً أكثر فأكثر ، فلا الجيشُ اللبناني يخوض معركة بين مدنيين ولا حزبُ الله يقوم بدوره بهذه المجازفة ... عاملٌ آخر يرجِّح التفاوض على المعركة , وهو ان مقاتلي سرايا اهل الشام الذين انسحبوا الى داخل المخيم ,سيكون لهم دورا كبيرا في ادارة المخيمات , ما قد يتسبب بصدام مع مقاتلي النصرة .كل ذلك يجعل الساعات المقبلة حاسمة في التفاوض , ويؤدي الى اختصار الوضع في اليوم الخامس على الشكل التالي :إعطاءُ الفرصة للتفاوض ليُسلٍّمَ مَن تبقى من مسلحين اسلحتَهم وينسحبون ، وفي حال تعثَّرت المفاوضات فلا بد من كأس الحسم حتى لو كان مكلفًا خصوصًا إذا تمسك المسلحون بالمواجهة حتى آخر رمق .بالتوازي مع هذه التطورات الميدانية المتسارعة ، تطورات ٌ سياسية تعكس انقاساماتٍ داخلية ومضاعفات ... كتلة المستقبل رفعت السقف إلى درجة المطالبة بأن تصل مفاعيل القرار 1701 إلى الحدود الشرقية مع ما يعني ذلك من نشر قوات دولية على هذه الحدود ، هذ الموقف المتقدِّم فتح بابَ جهنم من الحملات على تيار المستقبل وتحديدًا على الرئيس فؤاد السنيورة ، وكانت أعنفُ الحملات تلك التي شنّها الوزير السابق وئام وهاب .تجري كل هذه التطورات في وقت تفصلنا عن اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس سعد الحريري ساعة وربع ساعة ، والاجواء من العاصمة الاميركية تتحدث عن ان ملف النازحين السوريين يأتي بندًا أول في المحادثات .