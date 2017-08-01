مقدمة النشرة المسائية 01-08-2017

تعثَّرت... والتبادل إلى موعدٍ لاحق ...

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لوجستيًا، تمّ إعداد كل شيئ لأنجازه، لكن شرط اللحظة الأخيرة الذي وضعه ابو مالك التلي وهو إطلاق موقوفين من سجن رومية ، جعل العملية تتوقّف على رغم ان اللواء عباس ابراهيم الذي يقود الوساطة كان في اللبوة غروب اليوم وبدا متحفظًا عن الكشف عن معطيات جديدة لئلا يؤثِّر هذا الكشف سلبًا على عملية التفاوض وبلوغها النتائج المرجوة، لكن منذ بعض الوقت أُفيد ان الموقوفين الذين يُطالَب بإطلاقهم، تم نقلهم من سجن رومية إلى الأمن العام...في غضون ذلك كانت الصورة الجامعة في المدرسة الحربية دليلًا على عودة التعافي إلى مؤسسات الدولة تمامًا كما عادت السيوف إلى المدرسة الحربية بعد ثلاثة أعوام على غيابها بفعل الشغور الرئاسي...ومنذ الغد ستُعاوَد المفاوضات من العقدة التي توقفت عندها أي من عقدة موقوفي سجن رومية الذي يطالب أبو مالك التلي بإطلاقهم...في خطٍّ موازٍ من الإهتمام، تعود إلى الواجهة مسألة إيرادات السلسلة بعد الإعتراضات التي طاولتها ، وقد يكون هذا الملف أحد النقاط السجالية في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في القصر الجمهوري بعد غد الخميس ، وكل المؤشرات تدل على ان الجلسة ستكون حامية انطلاقًا مما شهدته زيارة واشنطن من مواقف ، مرورًا بالسجالات الداخلية حول عدة ملفات منها الكهرباء .بدءًا من الغد ، إذًا ، الساحة للسجالات ، ولكن اليوم أمرٌ آخر ... حين لا يعود العسكريون الاسرى إلى أهلهم ، يقترب الأهل من أمكنة اختطافهم علّهم يقرِّبون أملًا طال انتظاره ... حسين يوسف والد أحد العسكريين المخطوفين غامر بالتجربة ... إقترب ، ولكن هل اقترب الأمل ؟