مقدمة النشرة المسائية 7 - 08 - 2017

مقدمة النشرة المسائية

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LBCI News Lebanon

على أصوات الإستعداد للمعركة في جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة، ينعقد مجلس الدفاع الاعلى في قصر بعبدا غدًا برئاسة رئيس الجمهورية.

أما بعد غد فجلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها أربعةٌ وثلاثون بندًا...

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وبين الجرود والقصر والسرايا، إنشغالٌ واحد: متى تبدأ معركة الجيوب والجرود؟.

العِلمُ عند قائد الجيش، وفي ما عدا ذلك اجتهادات وتحليلات...

وفي الإنتظار، ملفات عدة تقض مضاجع اللبنانيين: سلسلة الرتب والرواتب وأكلافها، وماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية حيالها بعد الانتهاء من دراسة ما وصل إلى يديه.

قضية الانتخابات النيابية الفرعية ، وقد بات في حكم المؤكد ان وزير الداخلية سيبت في الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء، بعدما قاله في جلسة الاسبوع الفائت من ان القرار في جلسة هذا الاسبوع.

القضية الثالثة هي قضية ادوية السرطان الفاسدة، و الـ "ال.بي.سي.آي" تكشف الليلة المزيد من المعطيات في شأنها.

ولكن، وكما في كل ملف طبي، كلما تقدّم التحقيق، كلما غرق في تشعبات نقابة الأطباء ثم نقابة الصيادلة ثم القضاء البطيئ, لتضيع القضية في الوقت الضائع من دون أي امل في التوصل إلى نتائج عملية.

وقبل كل هذه التفاصيل، لا بد من التوقف عند حدث رياضي يقع أول مرة على الارض اللبنانية... إنه بطولة آسيا في كرة السلة التي ستأخذنا لأسبوعين تقريبًا من رحاب الأوضاع الداخلية إلى فضاءات المباريات العالمية، ومن هذا الحدث نبدأ.