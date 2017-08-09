مقدمة نشرة الاخبار
09 آب 2017 - 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 09-08-2017

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مقدمة النشرة المسائية 09-08-2017
لسياسة النأي بالنفس التي تتخذها الحكومة اللبنانية , اسمٌ واقعي هو سياسة النعامة . ولمن لا يعرف ما هي هذه السياسة ,هي بكل بساطة عندما تخفي النعامة رأسها في الرمل لحماية نفسها من الصيادين.

هؤلاء الصيادون كثر , والمواضيع الخلافية كذلك , وكلما ابتعدت السلطة السياسية عن معالجة المشاكل بنقد بناء , كلما اقترب البلد كله من المأزق .
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مشاركة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر  في معرض دمشق الدولي,   كادت تفجر جلسة الحكومة  اليوم. 

فعلى الرغم من ان الوزيرين المعنيين ,لم يطرحا موضوع الزيارة على الجلسة , طرحها وزراء القوات , ما كشف انقسام الحكومة  وانفصامها.
اما محاولة الرئيس سعد الحريري , النأي بالحكومة عن هذا الموضوع , فستكون تحت مجهر ما تخبئه الايام المقبلة .

ففي حين تتحدث اوساط حكومية عن ان لا وفدَ اقتصاديا سيشارك في المعرض و لاتغطية لهذه الزيارة , واضعة ً مشاركة الوزير حسين الحاج حسن في اطار زيارات حزب الله الشخصية لسوريا , القائمةِ اساسا, نظرا لانخراط الحزب هناك  لصالح نظام الاسد , تحمِّل اوساط اخرى مسؤولية ما جرى, لمن طرح الموضوع امام الوزراء , مؤكدة  مشاركة  الوزيرين في المعرض بصفتهما  الحكومية .

وفيما تفيد معلومات خاصة بال lbci ان تنسيقا حصل بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في موضوع دعم النأي بالنفس  قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب القوات اللبنانية , يبقى السؤال : هل بقاء الحكومة بكل خلافاتها وانقساماتها اقوى من كل المشاكل التي تتعرض لها ؟

حتى الساعة يبدو الجواب نعم , والصراخ الذي ارتفع اليوم سيَخفت, لان سياسة البقاء اقوى من كل التفاصيل الاخرى . 
 
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