مقدمة النشرة المسائية 09-08-2017

لسياسة النأي بالنفس التي تتخذها الحكومة اللبنانية , اسمٌ واقعي هو سياسة النعامة . ولمن لا يعرف ما هي هذه السياسة ,هي بكل بساطة عندما تخفي النعامة رأسها في الرمل لحماية نفسها من الصيادين.
هؤلاء الصيادون كثر , والمواضيع الخلافية كذلك , وكلما ابتعدت السلطة السياسية عن معالجة المشاكل بنقد بناء , كلما اقترب البلد كله من المأزق .
مشاركة الوزيرين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر في معرض دمشق الدولي, كادت تفجر جلسة الحكومة اليوم.
فعلى الرغم من ان الوزيرين المعنيين ,لم يطرحا موضوع الزيارة على الجلسة , طرحها وزراء القوات , ما كشف انقسام الحكومة وانفصامها.
اما محاولة الرئيس سعد الحريري , النأي بالحكومة عن هذا الموضوع , فستكون تحت مجهر ما تخبئه الايام المقبلة .
ففي حين تتحدث اوساط حكومية عن ان لا وفدَ اقتصاديا سيشارك في المعرض و لاتغطية لهذه الزيارة , واضعة ً مشاركة الوزير حسين الحاج حسن في اطار زيارات حزب الله الشخصية لسوريا , القائمةِ اساسا, نظرا لانخراط الحزب هناك لصالح نظام الاسد , تحمِّل اوساط اخرى مسؤولية ما جرى, لمن طرح الموضوع امام الوزراء , مؤكدة مشاركة الوزيرين في المعرض بصفتهما الحكومية .
وفيما تفيد معلومات خاصة بال lbci ان تنسيقا حصل بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع في موضوع دعم النأي بالنفس قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب القوات اللبنانية , يبقى السؤال : هل بقاء الحكومة بكل خلافاتها وانقساماتها اقوى من كل المشاكل التي تتعرض لها ؟
حتى الساعة يبدو الجواب نعم , والصراخ الذي ارتفع اليوم سيَخفت, لان سياسة البقاء اقوى من كل التفاصيل الاخرى .