مقدمة النشرة المسائية 10-08-2017

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قطع رئيس الجمهورية الشك باليقين ... لم يرضخ للمهوِّلين الداعين إلى توقيع قانوني السلسلة والايرادات ، كما لم يرضخ للتهويل الرافض التوقيع ، فلجأ إلى الكتاب ، والكتاب هنا الدستور الذي يقول بأولوية إقرار الموازنة, وبعد ذلك يُبنى على الشيئ مقتضاه.أما قبل إقرار الموازنة فإن أي خطوة ستكون محفوفة بالمخاطر ، ولهذا السبب أراد رئيس الجمهورية ان يتشارك الجميع القرار, فدعا إلى طاولة حوار إقتصادية قبل ظهر الأثنين المقبل ، ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعد ان تكون أرقام التكلفة قد توحَّدت ، فلا يعود الرقم وجهة نظر ... فهل الدعوة إلى طاولة الحوار الاقتصادية, توحي أن مجلس النواب تسرَّع في إقرار السلسلة والايرادات ؟. هل هو ردُّ ما كان يصدر من مواقف ، قبل الإقرار ، من ان المطلوب إقرار الموازنة ؟.موقف الرئيس اليوم يعني تحسسًا بدقة الوضع المالي والاقتصادي ، وهذا ما بدأ يتظهر أكثر فأكثر بالنسبة إلى أقساط المدارس قبل شهر تقريبًا من انطلاق العام الدراسي . فهل تتراكم الملفات دفعة واحدة في خريف الأزمة, أم أن طاولة الاثنين الاقتصادية ستضع حدًا للغموض غير البناء؟وفيما الخزينة تفتش عن " فلس الارملة " لضخ السيولة في عروق الإدارة ، تتوالى سلسلة الفضائح عن الموازنات المنفوخة ، وأحدثُها موازنة وزارة الاتصالات حيث حُسم مبلغ مئة مليون دولار بشحطة قلم ، ما يعني ان أبواب الهدر في كل وزارة وفي كل إدارة ، هي أبواب لا تُقفل إلا على مليارات ، فهل تتحرك النيابة العامة المالية لوضع حدٍّ لهذا النزف؟وفي سياق الفضائح والفلتان ، عاد ملف الدكتور نادر صعب إلى الواجهة بعد البيان الذي نشره أمس ، وفيه تهجم على وزير الصحة ... نقيب الأطباء يُتوقّع ان يُفجِّر الاثنين المقبل قنبلة من خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده ، أما نقيب أصحاب المستشفيات فأكتفى بالرد على الدكتور نادر صعب بالقول : " إذا ابتُليتَ بالمعاصي فاستتر " ... السؤال هنا : ما هي المعاصي التي ألمح إليها نقيب المستشفيات الذي يَتهم الدكتور نادر صعب بارتكابها ؟ والسؤال الثاني : هل المطلوب من الدكتور صعب ان يستتر أو أن يفتح ملفاته ؟