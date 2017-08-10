مقدمة نشرة الاخبار
10 آب 2017 - 12:26
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مقدمة النشرة المسائية 10-08-2017

رئيس الجمهورية قطع الشك باليقين ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفضائح والفلتان, طاولة الحوار, رئيس الجمهورية,السلسلة,رئيس الجمهورية قطع الشك باليقين ...
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قطع رئيس الجمهورية الشك باليقين ... لم يرضخ للمهوِّلين الداعين إلى توقيع قانوني السلسلة والايرادات ، كما لم يرضخ للتهويل الرافض التوقيع ، فلجأ إلى الكتاب ، والكتاب هنا الدستور الذي يقول بأولوية إقرار الموازنة,  وبعد ذلك يُبنى على الشيئ مقتضاه. 

أما قبل إقرار الموازنة فإن أي خطوة ستكون محفوفة بالمخاطر ، ولهذا السبب أراد رئيس الجمهورية ان يتشارك الجميع القرار, فدعا إلى طاولة حوار إقتصادية قبل ظهر الأثنين المقبل ، ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعد ان تكون أرقام التكلفة قد توحَّدت ، فلا يعود الرقم وجهة نظر ... فهل الدعوة إلى طاولة الحوار الاقتصادية, توحي أن مجلس النواب تسرَّع في إقرار السلسلة والايرادات ؟. هل هو ردُّ ما  كان يصدر من مواقف ، قبل الإقرار ، من ان المطلوب  إقرار الموازنة ؟. 
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موقف الرئيس اليوم يعني تحسسًا بدقة الوضع المالي والاقتصادي ، وهذا ما بدأ يتظهر أكثر فأكثر بالنسبة إلى أقساط المدارس قبل شهر تقريبًا من انطلاق العام الدراسي . فهل تتراكم الملفات دفعة واحدة في خريف الأزمة, أم أن طاولة الاثنين الاقتصادية ستضع حدًا للغموض غير البناء؟

وفيما الخزينة تفتش عن " فلس الارملة " لضخ السيولة في عروق الإدارة ، تتوالى سلسلة الفضائح عن الموازنات المنفوخة ، وأحدثُها موازنة وزارة الاتصالات حيث حُسم مبلغ مئة مليون دولار بشحطة قلم ، ما يعني ان أبواب الهدر في كل وزارة وفي كل إدارة ، هي أبواب لا تُقفل إلا على مليارات ، فهل تتحرك النيابة العامة المالية لوضع حدٍّ لهذا النزف؟ 

وفي سياق الفضائح والفلتان ، عاد ملف الدكتور نادر صعب إلى الواجهة بعد البيان الذي نشره أمس ، وفيه تهجم على وزير الصحة ... نقيب الأطباء يُتوقّع ان يُفجِّر الاثنين المقبل قنبلة من خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده ، أما نقيب أصحاب المستشفيات فأكتفى بالرد على الدكتور نادر صعب بالقول : " إذا ابتُليتَ بالمعاصي فاستتر " ... السؤال هنا : ما هي المعاصي التي ألمح إليها نقيب المستشفيات الذي يَتهم الدكتور نادر صعب بارتكابها ؟ والسؤال الثاني : هل المطلوب من الدكتور صعب ان يستتر أو أن يفتح ملفاته ؟ 
 
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