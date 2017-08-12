مقدمة النشرة المسائية 12-08-2017

الإعلان

دخل حابل الانتخابات الفرعية بنابل الإنتخابات العامة... وبدا أن كثيرين من الأقطاب "يشتغلون انتخابات" حتى ولو أن المعنيين بها يماطلون في الدعوة إلى الفرعية, ويُصعِّبون آلية الانتخابات العامة ...النائب وليد جنبلاط إفتتح الشوط, فأعلن ترشيح بلال عبدالله بديلًا من علاء ترو, عن أحد المقعدين السنيين في الشوف... لم يكتفِ جنبلاط بهذه القنبلة, بل كشف ان التغييرات في الترشيحات الاشتراكية تطاول سبعين في المئة من كتلته النيابية من أعضاء الحزب التقدمي الإشتراكي ، أي ما يقارب السبعة نواب تقريبًا, والمعروف ان لجنبلاط نوابًا في عاليه والشوف وبيروت والبقاع الغربي ...ومن الشوف إلى طرابلس حيث أعلن الوزير السابق نقولا النحاس ترشحه عن المقعد الارثوذكسي في طرابلس سواء في الفرعية أو العامة ... ترشُّح نحاس يعني ان الرئيس نجيب ميقاتي قرر خوض المعركةْ ، الفرعيةِ منها والعامة ، وما ترشح نحاس سوى إعلان الانخراط في هذه المعركة ...ومن الشوف وطرابلس إلى زحلة حيث يُمضي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (ويك اندًا) انتخابيًا في عاصمة الكثلكة. ومن طلائع المعركة ترجيح ألا يكون مرشحو القوات والتيار الوطني الحر على اللوائح ذاتها ، وقد جاءت زيارة جعجع لزحلة بعد أسبوع على زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للمدينة ، ما يعكس حماوة التنافس على أصوات ناخبيها ومقاعدها.تأتي كل هذه التطورات الانتخابية في وقت تنهمك الساحة الداخلية بمأزق السلسلة والإيرادات الضريبية .هذا المأزق الذي تحاول طاولة الحوار الإقتصادي في قصر بعبدا تفكيكه ، علمًا ان الضغوط على هذه الطاولة بدأت منذ اليوم من خلال دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى إضراب عام بعد غد الاثنين وتظاهرةٍ أمام مقر جمعية المصارف ، في محاولة لتشكيل قوةِ ضغط على المجتمعين في بعبدا .أما في جديدِ ما بات يُعرَف برشاوى المدرسة الحربية أو بشبكة المدرسة الحربية ، فيبدو ان الذي ظهر حتى الآن هو الجزء الظاهر من جبل الفضيحة . وفي المعلومات التي حصلت عليها " أل بي سي آي " أن أحد الرؤوس المدبِّرة " كراشٍ وكمرتشٍ ، هو مسؤول في مديرية الأخبار في إحدى المحطات التلفزيونية ، وكان على تواصل مع شبكة من الضباط ، والمؤكد ان هذا الملف يحوز اهتمام قائد الجيش الذي يتابعه بدقةٍ متناهية ويرفض ايَّ تدخلٍ معه بشأنه.