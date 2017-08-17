مقدمة النشرة المسائية 17- 08 - 2017

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قدرة قادر تبقي على الحكومة ، فما حصَل بين أمس واليوم من شأنه إسقاط حكومات ، لكن يبدو أن الحاجة إلى سلطة تنفيذية ، ولو بالحد الأدنى من التماسك ، يجعل هذه الحكومة تتخطى الألغام حتى ولو تفجَّرت هذه الألغام دفعةً واحدة...بين أمس واليوم ثلاثة الغام كبيرة : من الزيارة الوزارية لسوريا وما رافقها من تحديات إلى سحب بند سلفة ال 225 مليار ليرة لأوجيرو إلى ألغاء مناقصة بواخر توليد الكهرباء وفتح مناقصة جديدة...زيارة سوريا رافقتها تحديات ، فالوزير غازي زعيتر لم يكتفِ بتحدي رئيس الحكومة بل أكد ان الزيارة هي بتوجيهات رئيس السلطة التشريعية نبيه بري ... زيارة الوزير فنيانوس لم تخلُ بدورها من تحدٍّ استفز نائب من كتلة المستقبل ... نُقِل عن الوزير فنيانوس أنه ذاهب إلى سوريا ليُحضِر معه صورًا للرئيس بشار الاسد لأعطائها للرئيس سعد الحريري ... رد عليه النائب عقاب صقر ، فعاجله فنيانوس بردٍّ أقسى ليوضِح بعد ذلك أن ما نٌقِل عنه في شأنه إحضار صور الاسد ، لم يكن صحيحًا ... هذا الإشتباك الحاصل والمَنفي ، في آن واحد ، توازى مع غضب وزير الإتصالات وخروجه من الجلسة ، ونزحَ معه تضامنًا وزير الدولة لشؤون النازحين ، أما السبب فيعود إلى سحب بند المئتين والخمسة والعشرين مليار ليرة لمصلحة هيئة أوجيرو ، لكن عددًا من الوزراء أعادوهما إلى الجلسة من دون إعادة البند الذي رُحِّل إلى إقرار الموازنة ... أما اللغم الثالث فيتمثَّل في بواخر توليد الكهرباء ... أُلغيت المناقصة لتُفتَح مناقصة جديدة وليُسحَب معها صاعق التفجير الذي بقي سيفًا مسلطًا منذ شهور.سحبُ بند مليارات أوجيرو وإلغاء مناقصة بواخر الكهرباء لفتح مناقصة جديدة ، يُثبت نمط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصوصًا بعد طاولة الحوار الاقتصادية ، والقائم على اعتماد الشفافية خصوصًا في كل ملف له علاقة بالمالية العامة وخزينة الدولة ... أما الحدث الأمني اليوم فتمثَّل في توقيف الأشقاء الثلاثة المتورطين في حادثة إطلاق النار في زفاف بتغرين ثم في الاعتداء على مستشفى بحنس ، وقد جاء هذا التوقيف بعد تواريهم لشهرين ونصف شهر وبعد فضيحة سحب مذكرات التوقيف ، لكي يمثلوا أمام القضاء ... فجاء التوقيف ليُخفف من وقعِ الفضيحة التي اثارت استهجانا عارما.